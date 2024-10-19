Соболева победила Володько на старте квалификации в Тампико

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №208) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA125 в Тампико (Мексика).

В стартовом поединке на соревнованиях она одолела свою соотечественницу Екатерину Володько (WTA №471). Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу Анастасии. Поединок длился 1 час 30 минут. Это была первая очная встреча украинок.

В борьбе за основную сетку соревнований Соболева сыграет с победительницей в матче "нейтралок" Конова/Козырева.