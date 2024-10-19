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Соболева победила Володько на старте квалификации в Тампико
Украинское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №208) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA125 в Тампико (Мексика).
В стартовом поединке на соревнованиях она одолела свою соотечественницу Екатерину Володько (WTA №471). Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу Анастасии. Поединок длился 1 час 30 минут. Это была первая очная встреча украинок.
В борьбе за основную сетку соревнований Соболева сыграет с победительницей в матче "нейтралок" Конова/Козырева.
Напомним, что ранее Стародубцева
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