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Соболева победила Володько на старте квалификации в Тампико

Теннис
Обновлено

Украинское дерби

Соболева победила Володько на старте квалификации в Тампико

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №208) победила в первом круге квалификации турнира серии WTA125 в Тампико (Мексика).

В стартовом поединке на соревнованиях она одолела свою соотечественницу Екатерину Володько (WTA №471). Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу Анастасии. Поединок длился 1 час 30 минут. Это была первая очная встреча украинок.

В борьбе за основную сетку соревнований Соболева сыграет с победительницей в матче "нейтралок" Конова/Козырева.

Напомним, что ранее Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу.

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