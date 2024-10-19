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Надаль и Джокович сыграли свой последний очный поединок в профессиональной карьере

Теннис

Серб выиграл бронзу

Надаль и Джокович сыграли свой последний очный поединок в профессиональной карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира, Новак Джокович победил в поединке за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

В матче за бронзу он одолел легендарного испанца Рафаэля Надаля. Счет встречи 2-0 (6-2; 7-6) в пользу Джоковича, в активе которого 9 подач на вылет, 21 виннер, 4 из 9 использованных брейка, 10 невынужденных и 3 двойные ошибки.

Этот матч стал последним поединком для Рафаэля Надаля в профессиональной карьере. Испанец еще выступит на Кубке Дэвиса за свою сборную, однако, скорее всего, выйдет только на парный матч.

В очных противостояниях Джокович-Надаль преимущество на стороне "Ноле" 31-29. Первый матч теннисисты сыграли 7 июня 2006 года, а последний – сегодня.

Напомним, что ранее Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу.

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Новак Джокович Рафаэль Надаль
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