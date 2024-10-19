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Надаль обратился к Джоковичу: Спасибо за все моменты, которые мы разделили на корте
Это было очень трогательно
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Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль после
"Я хочу сказать несколько слов о Новаке и его команде.
Спасибо. За все. За то, что ты сказал сегодня, и за все моменты, разделенные на корте. Это было потрясающее соперничество.
В личном плане вы помогали мне выйти за пределы моих возможностей почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, каков я сегодня.
Поздравляю со всеми титулами и потрясающей карьерой вас и вашу команду. Желаю вам удачи в будущем" – сказал Надаль.
Напомним, что ранее Джокович
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