  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль обратился к Джоковичу: Спасибо за все моменты, которые мы разделили на корте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль обратился к Джоковичу: Спасибо за все моменты, которые мы разделили на корте

Теннис

Это было очень трогательно

Надаль обратился к Джоковичу: Спасибо за все моменты, которые мы разделили на корте

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль после проигранного матча за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam обратился к своему сопернику, четвертой ракетке планеты Новаку Джоковичу и поблагодарил его за многолетнюю борьбу.

"Я хочу сказать несколько слов о Новаке и его команде.

Спасибо. За все. За то, что ты сказал сегодня, и за все моменты, разделенные на корте. Это было потрясающее соперничество.

В личном плане вы помогали мне выйти за пределы моих возможностей почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, каков я сегодня.

Поздравляю со всеми титулами и потрясающей карьерой вас и вашу команду. Желаю вам удачи в будущем" – сказал Надаль.

Напомним, что ранее Джокович вспомнил о детстве и войне.

По теме
yellow-arrow
Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок
yellow-arrow
Надаль и Джокович сыграли свой последний очный поединок в профессиональной карьере
yellow-arrow
Соболева победила Володько на старте квалификации в Тампико
Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости