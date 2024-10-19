Надаль обратился к Джоковичу: Спасибо за все моменты, которые мы разделили на корте

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль после проигранного матча за третье место на выставочном турнире Six Kings Slam обратился к своему сопернику, четвертой ракетке планеты Новаку Джоковичу и поблагодарил его за многолетнюю борьбу.

"Я хочу сказать несколько слов о Новаке и его команде.

Спасибо. За все. За то, что ты сказал сегодня, и за все моменты, разделенные на корте. Это было потрясающее соперничество.

В личном плане вы помогали мне выйти за пределы моих возможностей почти 15 лет. Без этого я не стал бы тем игроком, каков я сегодня.

Поздравляю со всеми титулами и потрясающей карьерой вас и вашу команду. Желаю вам удачи в будущем" – сказал Надаль.