Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок

Определены все тандемы, которые будут выступать на итоговом турнире WTA 2024 в парном разряде.

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WTA Finals пройдет в Эр-Рияде с 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 8 лучших дуэтов этого сезона. В Саудовскую Аравию поедет и Людмила Киченок вместе со своей напарницей Еленой Остапенко. Украинка и латвийка квалифицировались на Итоговый турнир после победы на US Open.

Напомним, что дуэт в последний раз выступал на WTA Finals 2 года назад. Тогда теннисистки остановились на стадии 1/2 финала.