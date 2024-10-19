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Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок

Теннис

Украинка попытается на положительной ноте закрыть успешный сезон

Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок

Getty Images

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Определены все тандемы, которые будут выступать на итоговом турнире WTA 2024 в парном разряде.

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WTA Finals пройдет в Эр-Рияде с 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 8 лучших дуэтов этого сезона. В Саудовскую Аравию поедет и Людмила Киченок вместе со своей напарницей Еленой Остапенко. Украинка и латвийка квалифицировались на Итоговый турнир после победы на US Open.

Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок - изображение 1

Напомним, что дуэт в последний раз выступал на WTA Finals 2 года назад. Тогда теннисистки остановились на стадии 1/2 финала.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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