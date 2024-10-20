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Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam

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Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер, победил в финальном матче выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

В решающем поединке за главный титул он одолел испанца, вторую ракетку планеты Карлоса Алькараса.

Счет встречи 2-1 (6-7; 6-3; 6-3) в пользу Янника, в активе которого 5 подач на вылет, 23 виннера, 5 из 13 использованных брейков, 14 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Спортсмены уже встречались между собой 11 раз, пока преимущество в очных противостояниях в пользу испанца 7-4. За победу на турнире Синнер получит 6 миллионов долларов (рекорд призовых в истории).

Напомним, ранее Надаль и Джокович сыграли свой последний очный поединок в профессиональной карьере.

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