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Стародубцева проиграла на старте квалификации в Гуанчжоу
Игра полностью развалилась
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) проиграла на старте квалификации турнира серии WTA250 в Гуанчжоу (Китай). В первом и как оказалось последнем матче на соревнованиях наша спортсменка уступила нейтралке Елене Придаткиной (WTA №182).
Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу соперницы украинки. В активе Стародубцевой 0 подач на вылет, 4 выигранных очков подряд, 1 из 7 использованный брейк, 4 из 9 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Отметим, что у Юлии все еще есть шансы сыграть в основной сетке соревнований. Это произойдет в случае, если кто-нибудь из других теннисисток откажется играть (поскольку украинка была первой сеяной в квалификации и стоят первой в рейтинге запасных).
Напомним, что ранее Синнер
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