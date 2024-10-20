  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стародубцева проиграла на старте квалификации в Гуанчжоу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стародубцева проиграла на старте квалификации в Гуанчжоу

Теннис
Обновлено

Игра полностью развалилась

Стародубцева проиграла на старте квалификации в Гуанчжоу

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) проиграла на старте квалификации турнира серии WTA250 в Гуанчжоу (Китай). В первом и как оказалось последнем матче на соревнованиях наша спортсменка уступила нейтралке Елене Придаткиной (WTA №182).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-1) в пользу соперницы украинки. В активе Стародубцевой 0 подач на вылет, 4 выигранных очков подряд, 1 из 7 использованный брейк, 4 из 9 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Отметим, что у Юлии все еще есть шансы сыграть в основной сетке соревнований. Это произойдет в случае, если кто-нибудь из других теннисисток откажется играть (поскольку украинка была первой сеяной в квалификации и стоят первой в рейтинге запасных).

Напомним, что ранее Синнер победил Алькараса в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
yellow-arrow
Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
yellow-arrow
Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок
Юлия Стародубцева
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости