Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграл последний матч в профессиональной карьере. На выставочном турнире в Саудовской Аравии в поединке за третье место он уступил сербу Новаку Джоковичу (АТР №4).

После завершения поединка состоялась торжественная церемония награждения обоих спортсменов. Надаль получил от организаторов турнира необычный подарок, который он увез с собой из Эр-Рияда: ему презентовали ракетку из цельного золота с золотыми струнами.

В социальных сетях активно обсуждались предположения о возможной стоимости золотой ракетки, некоторые предполагали, что это может быть подарок стоимостью 10 миллионов долларов.

Когда на корте Рафу спросили, чего ему не будет хватать в теннисе, Надаль дал ответ, кратко охарактеризовавший то, что этот вид спорта означает для него.

"Я буду скучать почти по всему", - сказал испанец.