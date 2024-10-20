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Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
Просто что-то невероятное
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль сыграл последний матч в профессиональной карьере. На выставочном турнире в Саудовской Аравии в поединке за третье место он
После завершения поединка состоялась торжественная церемония награждения обоих спортсменов. Надаль получил от организаторов турнира необычный подарок, который он увез с собой из Эр-Рияда: ему презентовали ракетку из цельного золота с золотыми струнами.
В социальных сетях активно обсуждались предположения о возможной стоимости золотой ракетки, некоторые предполагали, что это может быть подарок стоимостью 10 миллионов долларов.
Когда на корте Рафу спросили, чего ему не будет хватать в теннисе, Надаль дал ответ, кратко охарактеризовавший то, что этот вид спорта означает для него.
"Я буду скучать почти по всему", - сказал испанец.
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