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Новый тренер Свентек поделился планами на совместную работу с теннисисткой
Удачи звездному дуэту
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый тренер польской теннисистки Иги Свентек (WTA №1), бельгиец Вим Фиссет рассказал о своих планах по работе с первой ракеткой планеты.
"Мы хотим, чтобы Ига начала завоевывать титулы Grand Slam не только на грунте, но и на других покрытиях. Сезон на грунтовых кортах имеет свои особенности – за короткий промежуток времени проводится много матчей и турниров, поэтому нужно войти в ритм, обрести уверенность, а после Парижа переходить на другие покрытия. Тогда будет возможность поработать над игрой на других покрытиях и попытаться добиться успеха там.
Все топ-игроки хотят играть большие матчи, это их главная мотивация. Обычно у них нет проблем, это делает их счастливыми. Как я работаю? У меня есть информация, видео. Я готовлю своих игроков, мы обсуждаем сильные и слабые стороны, готовимся тактически и делаем выводы. В случае таких соперниц как Арина Соболенко или Елена Рыбакина нужно делать анализ и искать способ их обыграть.
Нам нужно провести больше времени вместе, чтобы оценить некоторые моменты. Чтобы понять, как она видит свое будущее, свое развитие. Нам нужно больше поработать и поставить некоторые цели. Я анализирую всю информацию, на ее основе легче понять, что нужно улучшить, затем поставить цели и через несколько месяцев проанализировать, что мы будем делать дальше" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Надаль
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