Синнер рассказал о своих дружеских отношениях с Алькарасом

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал свои дружеские отношения с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР №2).

"Это смесь всего. Как сказал Карлос, мы стараемся довести себя до предела. Я просыпаюсь утром, пытаясь понять, как его победить.

Такого рода соперничество и игроки заставляют нас выкладываться на все 100%. Я рад этому сегодня. Но мы приехали сюда, чтобы показать вам, что такое теннис. Иногда это может быть долго, как сегодня. Но мы просто стараемся вовсю. Надеюсь, вам понравилось шоу.

Мы понимаем друг друга. Мы много путешествуем. Я бы сказал, что мы хорошие друзья. Не самые лучшие из лучших. Но нам нравится играть всякий раз, когда мы выходим на корт. Мы стараемся получать удовольствие.

Каждый матч был очень, очень хорош. Надеюсь, это соперничество будет продолжаться как можно дольше. Но есть многие другие игроки, которые могут вступить. Посмотрим, что будет в будущем" – сказал Янник.