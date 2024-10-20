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Украинская теннисистка выиграла турнир ITF W35 в Греции
Поздравляем с отличным результатом
ITF
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA №307) победила в финальном матче турнира серии ITF W35 в Ираклионе (Греция). В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела представительницу Румынии Ирину Бару (WTA №241).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-1) в пользу Александры. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Отметим, что для украинки титул стал шестым в карьере на уровне ITF.
Напомним, что ранее Синнер
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