WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира, Свёнтек потеряла лидерство

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших представительниц этого вида спорта в мире. В ТОП-3 - изменения. Так, впервые за почти год Ига Свентек потеряла лидерство. Теперь на первой позиции в списке снова Арина Соболенко, а польская теннисистка – вторая. Замыкает тройку по-прежнему Коко Гауфф из США.

Что касается украинок, то лучшая среди наших Марта Костюк по сравнению с прошлой неделей потеряла одну позицию, переместившись с 17 на 18 место.

26 (-1) Элина Свитолина

34 (+2) Даяна Ястремская

54 (+1) Ангелина Калинина

89 (+2) Юлия Стародубцева