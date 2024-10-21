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WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира, Свёнтек потеряла лидерство
Украинки не высоко
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших представительниц этого вида спорта в мире. В ТОП-3 - изменения. Так, впервые за почти год Ига Свентек потеряла лидерство. Теперь на первой позиции в списке снова Арина Соболенко, а польская теннисистка – вторая. Замыкает тройку по-прежнему Коко Гауфф из США.
Что касается украинок, то лучшая среди наших Марта Костюк по сравнению с прошлой неделей потеряла одну позицию, переместившись с 17 на 18 место.
26 (-1) Элина Свитолина
34 (+2) Даяна Ястремская
54 (+1) Ангелина Калинина
89 (+2) Юлия Стародубцева
Остальные украинки в ТОП-100 не вошли. Напомним, ранее украинская теннисистка
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