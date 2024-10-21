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АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира, украинцы узнали свои позиции
Без особых неожиданностей
Getty Images/Global Images Ukraine
АТР обновили список лучших теннисистов мира. В ТОП-3 без изменений – первым остается итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира – испанец Карлос Алькарас, а ТОП-3 замыкает немец Александр Зверев.
Что касается наших соотечественников, то лучшим среди них является Вадим Урсу, который ухудшил свои позиции, переместившись с 305 на 308 место.
333. Александр Овчаренко
388 (+1). Олег Приходько
407 (+5). Виталий Сачко
462 (+12). Юрий Джавакян
476 (-63). Илья Марченко
Напомним, ранее WTA
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