АТР обновили рейтинг лучших теннисистов мира, украинцы узнали свои позиции

АТР обновили список лучших теннисистов мира. В ТОП-3 без изменений – первым остается итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира – испанец Карлос Алькарас, а ТОП-3 замыкает немец Александр Зверев.

Что касается наших соотечественников, то лучшим среди них является Вадим Урсу, который ухудшил свои позиции, переместившись с 305 на 308 место.

333. Александр Овчаренко

388 (+1). Олег Приходько

407 (+5). Виталий Сачко

462 (+12). Юрий Джавакян

476 (-63). Илья Марченко