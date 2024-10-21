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Чемпионка Australian Open досрочно завершила сезон

Теннис
Обновлено

Теннисистка ранее сообщила, что пропустит Кубок Билли Джин Кинг

Чемпионка Australian Open досрочно завершила сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака досрочно завершила сезон-2024.

"Я думала, что у меня мышечная травма спины. Но мне сделали МРТ в Пекине и сказали, что у меня протрузия межпозвоночного диска, а также разрыв живота. Я тренировалась в Лос-Анджелесе с целью сыграть в Токио, но мне сделали ещё одну МРТ, и у меня всё ещё есть травмы.

В этом году я сыграла очень много турниров, что отказалась от участия в Токио, а решение не играть на Кубке Билли Джин Кинг было для меня самым трудным", — приводит слова Осаки Tennis Majors.

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