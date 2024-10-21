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Песчаный шлем. Новак Джокович показал фото с Саудовской Аравии
Серб поделился снимками из поездки
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович опубликовал атмосферные фотографии на своей странице в социальных сетях из поездки в Саудовскую Аравию.
"Песчаный шлем", — подписал снимки Джокович.
На прошлой неделе Новак Джокович принимал участие на масштабном выставочном турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде. Он занял третье место, в матче за бронзу обыграв 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля.
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