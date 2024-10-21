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Янник Синнер сравнялся с семикратным победителем ТБШ по числу недель на вершине рейтинга
Итальянец бьет рекорд за рекордом
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер начал 20-ю неделю в роли первой ракетки мира. Это 17-й результат в истории.
По данному показателю Синнер сравнялся с семикратным победителем мэйджоров шведом Матсом Виландером.
Теннис. ATP. Лидеры по количеству недель пребывания на первой строчке мирового рейтинга (общее, не подряд):
1. Новак Джокович (Сербия) — 428;
2. Роджер Федерер (Швейцария) – 310;
3. Пит Сампрас (США) – 286;
4. Иван Лендл (Чехия) — 270;
5. Джимми Коннорс (США) — 268;
6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209.
Отметим, что Синнер гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира.
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