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Янник Синнер сравнялся с семикратным победителем ТБШ по числу недель на вершине рейтинга

Теннис

Итальянец бьет рекорд за рекордом

Янник Синнер сравнялся с семикратным победителем ТБШ по числу недель на вершине рейтинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" итальянский теннисист Янник Синнер начал 20-ю неделю в роли первой ракетки мира. Это 17-й результат в истории.

По данному показателю Синнер сравнялся с семикратным победителем мэйджоров шведом Матсом Виландером.

Теннис. ATP. Лидеры по количеству недель пребывания на первой строчке мирового рейтинга (общее, не подряд):

1. Новак Джокович (Сербия) — 428;

2. Роджер Федерер (Швейцария) – 310;

3. Пит Сампрас (США) – 286;

4. Иван Лендл (Чехия) — 270;

5. Джимми Коннорс (США) — 268;

6. Рафаэль Надаль (Испания) — 209.

Отметим, что Синнер гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира.

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Янник Синнер
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