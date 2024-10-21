Надаль: В Саудовской Аравии есть мероприятия, приезжают туристы, чего не было четыре-пять лет назад

22-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о критике, полученной за его сотрудничество с Саудовской Аравией.

"Происходит следующее: наступает момент, в который ты можешь придерживаться того или иного мнения. Уважаю всё, при условии, что моё мнение также уважается. Они платят мне за то, чтобы приехал сюда? Да, но нужно смотреть на это в перспективе. Единственная проблема в конечном итоге заключается в том, что тебе за это платят. Потому что, действительно, приезжая сюда, вы помогаете стране. И те, кто так резко высказывается против страны, чего же вы хотите? Чтобы страна продолжала оставаться запертой, с ещё бо́льшим неравенством? Реальность одна.

Приезжая сюда, мы убеждаемся, что есть мероприятия, приезжают туристы, чего не было четыре-пять лет назад. Давайте не будем обманывать себя, люди называют это спортивным промыванием, и, конечно, отчасти это так, но, с другой стороны, на самом деле благодаря всему этому люди, которые были заперты в этой стране и не могли увидеть другой мир, благодаря всем туристам, которые приезжают, всем событиям, которые происходят здесь в течение года, они видят другой мир, другие культуры и имеют возможность действительно продвигаться вперёд. Поэтому у меня нет ни малейшего сомнения, что люди, приезжающие сюда проводить мероприятия, из любой сферы, приносят пользу.

Я поддерживаю туризм в этой стране, без сомнения, потому что, в конце концов, приезд людей сюда даёт им возможность увидеть другой мир, который они никогда не видели в своей жизни. Это моя точка зрения. После этого у каждого будет своё мнение. Как всегда, стараюсь принимать критику в рамках уважения", — приводит слова Надаля AS.