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Анастасия Соболева преодолела квалификацию турнира в Тампико
Украинка добыла победу в тяжелом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в основную сетку хардового турнира WTA 125 в Тампико (Мексика).
В финале квалификации она в двух сетах переиграла теннисистку без флага Марию Козыреву (WTA 386).
WTA 125 Тампико. Хард. Квалификация
Анастасия Соболева (Украина) - Мария Козырева - 7:5, 7:6 (8:6)
Матч должен быть состояться еще 20 октября, однако был прерван из-за дождя.
Соперница Соболевой определится позже.
Напомним, что на старте квалификации украинка обыграла Екатерину Володько.
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