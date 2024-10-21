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Анастасия Соболева преодолела квалификацию турнира в Тампико

Теннис
Обновлено

Украинка добыла победу в тяжелом матче

Анастасия Соболева преодолела квалификацию турнира в Тампико

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в основную сетку хардового турнира WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финале квалификации она в двух сетах переиграла теннисистку без флага Марию Козыреву (WTA 386).

WTA 125 Тампико. Хард. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) - Мария Козырева - 7:5, 7:6 (8:6)

Матч должен быть состояться еще 20 октября, однако был прерван из-за дождя.

Соперница Соболевой определится позже.

Напомним, что на старте квалификации украинка обыграла Екатерину Володько.

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Анастасия Соболева
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