Анастасия Соболева преодолела квалификацию турнира в Тампико

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в основную сетку хардового турнира WTA 125 в Тампико (Мексика).

В финале квалификации она в двух сетах переиграла теннисистку без флага Марию Козыреву (WTA 386).

WTA 125 Тампико. Хард. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) - Мария Козырева - 7:5, 7:6 (8:6)

Матч должен быть состояться еще 20 октября, однако был прерван из-за дождя.

Соперница Соболевой определится позже.

Напомним, что на старте квалификации украинка обыграла Екатерину Володько.