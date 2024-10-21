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Ига Швёнтек показала видео с подготовки к Итоговому турниру WTA
Теннисистка не выходила на корт около двух месяцев
Фото: WTA Tennis
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как готовится к выступлению на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.
"Прошлая неделя была такой", — подписала пост Швёнтек.
Помимо Швёнтек, в Эр-Рияде сыграют:
Кори Гауфф (США);
Жасмин Паолини (Италия);
Елена Рыбакина (Казахстан);
Джессика Пегула (США);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Барбара Крейчикова (Чехия).
Арина Соболенко (-);
В последний раз Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле.
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