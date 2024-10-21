Ига Швёнтек показала видео с подготовки к Итоговому турниру WTA

Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек показала, как готовится к выступлению на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

"Прошлая неделя была такой", — подписала пост Швёнтек.

Помимо Швёнтек, в Эр-Рияде сыграют:

Кори Гауфф (США);

Жасмин Паолини (Италия);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Джессика Пегула (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Барбара Крейчикова (Чехия).

Арина Соболенко (-);

В последний раз Швёнтек выходила на корт ещё на Открытом чемпионате США — 2024 (начало сентября), где проиграла в 1/4 финала американке Джессике Пегуле.