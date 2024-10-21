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Не Джокович. Рафаэль Надаль назвал самого сложного соперника в карьере

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Испанец подводит итоги своей карьеры

Не Джокович. Рафаэль Надаль назвал самого сложного соперника в карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что самым трудным соперником для него был швейцарец Роджер Федерер, при этом серб Новак Джокович — это невероятный вызов.

"Джокович – игрок, с которым встречался чаще всего, но для меня моим самым большим соперником был Федерер. Потому что, когда я начал играть, был Федерер, и он был номер один. В те годы, когда я был на пике своей карьеры во всех смыслах этого слова, со мной были Роджер и Новак. Но в первые годы, когда ты особенно ярко проявляешь себя, Роджер всегда был рядом. Думаю, и не знаю почему, что моё соперничество с ними обоими было более сильным, чем то, которое было между ними. Не знаю точной причины, но мне кажется, что мир воспринимает это именно так. Нам придётся найти причину.

С Роджером мне ясно, что это потому, что был очень заметный контраст стилей и способов видения и подхода к спорту. И с Новаком, конечно, это был невероятный вызов. В конце концов, он — игрок, которому удаётся поддерживать очень высокий уровень игры и совершенствоваться с каждым годом. Цифры говорят, что он лучший, поэтому и уровень его тенниса был лучшим, и, кроме того, именно ему дольше всех удавалось обходиться без травм", — приводит слова Надаля AS.

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