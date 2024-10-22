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Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
Бывший футболист сборной Уругвая сыграет на профессиональном турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда мирового футбола, 45-летний Диего Форлан вскоре дебютирует в теннисе на профессиональном турнире ATP.
Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан заявился на парный турнир ATP Challenger Tour в Монтевидео, который состоится 11-17 ноября. Призовой фонд турнира — более 133 тысяч долларов. Форлан сыграет в дуэте с известным аргентинским теннисистом Федерико Корией (101-е место в рейтинге ATP).
Диего Форлан больше всего известен своими выступлениями за "Атлетико Мадрид", "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер". Форлан завершил свою футбольную карьеру в 2019 году. В 2010 году его признали лучшим игроком ЧМ-2010 в ЮАР, где он также стал лучшим бомбардиром турнира и помог сборной Уругвая дойти до полуфинала.
Еще в юниорском возрасте Форлан занимался теннисом и подавал большие надежды, но в конце концов выбрал своим основным видом спорта именно футбол. После окончания профессиональной карьеры Форлан участвовал в ветеранских турнирах на уровне ITF.
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