Свёнтек объявила, сыграет ли за Польшу на Кубке Билли Джин Кинг

Вторая ракетка мира Ига Свентек объявила о намерении сыграть за сборную Польши в финальной серии Кубка Билли Джин Кинг.

"Увидимся в Малаге! Я рада сообщить, что буду играть в финале Кубка Билли Джин Кинг.

Я рада, что буду играть за свою страну и с гордостью представлять Польшу. Вместе с командой Польши мы выложимся на площадке на все сто.

Надеюсь, вы будете смотреть и поддерживать нас. Скоро увидимся" – написала Ига.

Отметим, что Свентек изменила свое решение, поскольку поначалу не планировала играть на этом турнире. Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится с 13 по 20 ноября в Малаге. По ее итогам из 12 команд определится самая сильная женская сборная.