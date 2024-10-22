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Свёнтек объявила, сыграет ли за Польшу на Кубке Билли Джин Кинг
Патриотическая позиция
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира Ига Свентек объявила о намерении сыграть за сборную Польши в финальной серии Кубка Билли Джин Кинг.
"Увидимся в Малаге! Я рада сообщить, что буду играть в финале Кубка Билли Джин Кинг.
Я рада, что буду играть за свою страну и с гордостью представлять Польшу. Вместе с командой Польши мы выложимся на площадке на все сто.
Надеюсь, вы будете смотреть и поддерживать нас. Скоро увидимся" – написала Ига.
Отметим, что Свентек изменила свое решение, поскольку поначалу не планировала играть на этом турнире. Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится с 13 по 20 ноября в Малаге. По ее итогам из 12 команд определится самая сильная женская сборная.
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