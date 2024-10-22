Доминик Тим перед завершением карьеры вспомнил, как выиграл US Open-2024

Австрийский теннисист, экс-третья ракетка мира Доминик Тим в своей заключительной речи в качестве профессионального игрока упомянул о победе на Открытом чемпионате США в 2020 году.

"Я думал, что победа на турнире Grand Slam навсегда изменит мою жизнь. Но это не так. Честно говоря, оглядываясь назад, я понимаю, что придавал этому слишком большое значение. Я думал, что победа сделает меня навсегда счастливым, что она изменит мою жизнь. Но это совсем не так. Это иллюзия.

Правда, в том, что ничего не изменилось. И если честно, если через 20 лет я все еще буду здесь, никому не будет до того, был чемпионом турнира Grand Slam или нет. Тогда я не думал так. Я думал, что если я не выиграю "мейджор", то моя карьера не сложится, и я всегда буду сомневаться. Это была непростая ситуация.

Конечно, очень приятно иметь этот трофей дома, но в конце концов это только трофей, он не должен менять жизнь. Вот как я это понимаю сейчас" – сказал Тим.