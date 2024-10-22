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Новак Джокович повторил свой антирекорд

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Серб провел далеко не лучший сезон

Новак Джокович повторил свой антирекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович завершит сезон без побед на "Мастерсе" впервые с 2017 года. Напомним, в понедельник, 21 октября, стало известно, что серб снялся с турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция).

Это всего лишь третий сезон с 2007 года, когда Джокович не выиграл хотя бы один "Мастерс" по ходу сезона. Ранее такое случалось в 2010 и 2017 годах.

Отметим, что в 2024 году Новак Джокович сыграл на четырёх турнирах серии "Мастерс".

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Новак Джокович
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