  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович определился, сыграет ли на Мастерсе в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович определился, сыграет ли на Мастерсе в Париже

Теннис

Турнир пройдет с 28 октября по 3 ноября

Новак Джокович определился, сыграет ли на Мастерсе в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович официально снялся с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

Накануне информацией о решении Джоковича сняться с турнира в Париже делились сербские СМИ. По их данным, Новак и вовсе может завершить сезон досрочно.

Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль назвал лучшие моменты своей карьеры
yellow-arrow
Новак Джокович повторил свой антирекорд
yellow-arrow
Доминик Тим перед завершением карьеры вспомнил, как выиграл US Open-2024
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости