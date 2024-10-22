Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ITF официально разрешила коучинг во время матчей
Долгожданное решение
Фото: sport.ru
Комитет ITF по правилам тенниса разрешил коучинг на всех турнирах с 1 января 2025 года.
Подобное тестировалось с 2017 года, а на командных турнирах они были легализованы на корте. ITF сообщила, что получила положительную обратную связь и приняла данное решение с целью "снизить давление на судей на вышке", "поддержать развитие игроков" и "сделать теннис более честным и интересным".
Также будут введены следующие правила:
- тренер не должен прерывать игру и мешать сопернику;
- устный коучинг разрешен только тогда, когда игрок и тренер находятся на одной стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);
- подсказки между розыгрышами должны быть краткими и незаметными, если игра в этот момент не остановлена;
- подсказки жестами разрешены в любое время.
Наказания и штрафы за несоблюдение правил определяются организацией, под эгидой которого проводится соревнование.
Популярное сейчас
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- В Буковине отреагировали на слухи об увольнении Кривенцова и переговорах с Григорчуком
- Клуб Первой лиги рассматривает Григорчука на должность главного тренера - Источник
- Объявлены участники Итогового турнира WTA, в котором сыграет Людмила Киченок
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО