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ITF официально разрешила коучинг во время матчей

Теннис

Долгожданное решение

ITF официально разрешила коучинг во время матчей

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Комитет ITF﻿﻿ по правилам тенниса разрешил коучинг на всех турнирах с 1 января 2025 года.

Подобное тестировалось с 2017 года, а на командных турнирах они были легализованы на корте. ITF сообщила, что получила положительную обратную связь и приняла данное решение с целью "снизить давление на судей на вышке", "поддержать развитие игроков" и "сделать теннис более честным и интересным".

Также будут введены следующие правила:

- тренер не должен прерывать игру и мешать сопернику;

- устный коучинг разрешен только тогда, когда игрок и тренер находятся на одной стороне корта, и может состоять из нескольких слов или коротких фраз (разговоры не допускаются);

- подсказки между розыгрышами должны быть краткими и незаметными, если игра в этот момент не остановлена;

- подсказки жестами разрешены в любое время.

Наказания и штрафы за несоблюдение правил определяются организацией, под эгидой которого проводится соревнование.

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