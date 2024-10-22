Чемпион US Open-2020 провел последний матч в карьере

Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим провёл последний профессиональный матч в карьере.

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого круга Тим (WC) со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open.