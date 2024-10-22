Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Базеле
Датчанин уверенно преодолел стартовый раунд
Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче первого круга он обыграл 34-ю ракетку мира представителя Чили Николаса Харри.
Базель. Первый круг
Хольгер Руне — Николас Харри 6:4, 7:6 (7:3)
Встреча Руне с Харри продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Николаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Руне в Базеле станет Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC).
Популярное сейчас
- 4-1-4-1 от Шахтера, Зинченко вернулся в заявку Арсенала. Стартовые составы команд
- Может быть камбек. Юрий Максимов ведет переговоры с клубом УПЛ
- Лучший футболист чемпионата мира-2010 дебютирует в теннисе и сыграет на турнире ATP
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО