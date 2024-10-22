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Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Базеле

Теннис

Датчанин уверенно преодолел стартовый раунд

Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Базеле

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче первого круга он обыграл 34-ю ракетку мира представителя Чили Николаса Харри.

Базель. Первый круг

Хольгер Руне — Николас Харри 6:4, 7:6 (7:3)

Встреча Руне с Харри продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Николаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне в Базеле станет Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC).

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