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Соболева проиграла в первом круге турнира WTA125 в Тампико
Ранний вылет
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла в первом матче основной сетки турнира серии WTA125 в Тампико (Мексика). В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице Канады Марине Стакушич.
Обе теннисистки попали в основную сетку через квалификацию. Счет матча, который длился 1 час 14 минут - 0-2 (2-6; 2-6) в пользу соперницы украинки.
За свое выступление на турнире Соболева заработала 1250 долларов и 1 рейтинговое очко. На следующей неделе Анастасия выступит на турнире WTA250 в Мериде (Мексика), где также стартует из квалификации.
Напомним, что ранее Новак Джокович
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