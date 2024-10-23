Соболева проиграла в первом круге турнира WTA125 в Тампико

Украинская теннисистка Анастасия Соболева проиграла в первом матче основной сетки турнира серии WTA125 в Тампико (Мексика). В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице Канады Марине Стакушич.

Обе теннисистки попали в основную сетку через квалификацию. Счет матча, который длился 1 час 14 минут - 0-2 (2-6; 2-6) в пользу соперницы украинки.

За свое выступление на турнире Соболева заработала 1250 долларов и 1 рейтинговое очко. На следующей неделе Анастасия выступит на турнире WTA250 в Мериде (Мексика), где также стартует из квалификации.