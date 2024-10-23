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Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото
Высокая честь
Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк посетила мероприятие, организованное журналом Vogue Ukraine. Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. В ходе пребывания на ивенте спортсменка также встретилась с вице-премьер министром Украины, министром экономики Юлией Свириденко.
Напомним, что ранее украинская теннисистка
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