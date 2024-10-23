  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото

Теннис
Обновлено

Высокая честь

Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк посетила мероприятие, организованное журналом Vogue Ukraine. Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. В ходе пребывания на ивенте спортсменка также встретилась с вице-премьер министром Украины, министром экономики Юлией Свириденко.

Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото - изображение 1

Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер-министром Украины. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинская теннисистка проиграла в первом круге турнира WTA125 в Тампико.

По теме
yellow-arrow
Надаль и Федерер поблагодарили австрийца Тима за отличную карьеру
yellow-arrow
Соболева проиграла в первом круге турнира WTA125 в Тампико
yellow-arrow
Хольгер Руне с победы стартовал на турнире в Базеле
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости