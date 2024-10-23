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Надаль и Федерер поблагодарили австрийца Тима за отличную карьеру
Уходят выдающиеся теннисисты
Австрийский теннисист, чемпион US Open-2020 и экс-третья ракетка мира Доминик Тим вчера, 22 октября, сыграл свой последний матч в профессиональной карьере.
После завершения поединка спортсмен сказал:
"Какая ночь! Я хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился ко мне на моем прощании вчера вечером!
Для меня очень важно, что вы все пришли поделить со мной этот особый момент".
Также слова благодарности и поддержки выразили легенды мирового тенниса. Так швейцарец Роджер Федерер сказал:
"Блестящая карьера подходит к концу. Поздравляю, Доми.
Независимо от поверхности ты всегда находил способ победить меня своими громоподобными ударами слева. Но что еще важнее, ты делал это с изяществом и спортивным мастерством."
Рафаэль Надаль, лишь несколько дней назад завершивший свою карьеру, написал в адрес Доминика краткое сообщение:
"Спасибо Домми"
Напомним, ранее Костюк
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