Надаль и Федерер поблагодарили австрийца Тима за отличную карьеру

Австрийский теннисист, чемпион US Open-2020 и экс-третья ракетка мира Доминик Тим вчера, 22 октября, сыграл свой последний матч в профессиональной карьере.

После завершения поединка спортсмен сказал:

"Какая ночь! Я хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился ко мне на моем прощании вчера вечером!

Для меня очень важно, что вы все пришли поделить со мной этот особый момент".

Также слова благодарности и поддержки выразили легенды мирового тенниса. Так швейцарец Роджер Федерер сказал:

"Блестящая карьера подходит к концу. Поздравляю, Доми.

Независимо от поверхности ты всегда находил способ победить меня своими громоподобными ударами слева. Но что еще важнее, ты делал это с изяществом и спортивным мастерством."

Рафаэль Надаль, лишь несколько дней назад завершивший свою карьеру, написал в адрес Доминика краткое сообщение:

"Спасибо Домми"