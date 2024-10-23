Ястремская перенесла операцию на носу. Видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сделала операцию на носу, чем, по ее словам, значительно облегчила себе дыхание. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Благодарю моего врача за невероятную заботу, внимание и профессионализм. Ваша поддержка для меня очень многое означает. Это был важный шаг для моего здоровья, теперь я могу очень хорошо дышать, и я благодарна, что этот шаг сделан"