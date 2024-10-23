Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская перенесла операцию на носу. Видео
Украинка поборола давнюю проблему
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка сделала операцию на носу, чем, по ее словам, значительно облегчила себе дыхание. Соответствующий пост Даяна разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Благодарю моего врача за невероятную заботу, внимание и профессионализм. Ваша поддержка для меня очень многое означает. Это был важный шаг для моего здоровья, теперь я могу очень хорошо дышать, и я благодарна, что этот шаг сделан"
Напомним, ранее Костюк
Популярное сейчас
- В поединке против Арсенала голкипер Дмитрий Ризнык отметился интересным достижением
- Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
- Шахтер проиграл и победил в Англии, яркий камбэк Реала. Главные новости за 22 октября
- Синнер и Алькарас определили чемпиона выставочного турнира Six Kings Slam
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев