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Определились обладатели уайлд-кард на Мастерсе в Париже

Теннис

Турнир стартует 28 октября

Определились обладатели уайлд-кард на Мастерсе в Париже

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную и квалификационную сетки турнира категории "Мастерс" в Париже.

Обладатели уайлд-кард в квалификацию "Мастерса" в Париже:

Александр Мюллер, Юго Гастон, Артур Казо, Кентен Алис.

Обладатели уайлд-кард в основной турнир «Мастерса» в Париже:

Джованни Мпетчи Перрикар, Гаэль Монфис, Адриан Маннарино, Ришар Гаске.

Напомним, что "Мастерс" в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

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