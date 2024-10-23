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Определились обладатели уайлд-кард на Мастерсе в Париже
Турнир стартует 28 октября
Стали известны обладатели уайлд-кард в основную и квалификационную сетки турнира категории "Мастерс" в Париже.
Обладатели уайлд-кард в квалификацию "Мастерса" в Париже:
Александр Мюллер, Юго Гастон, Артур Казо, Кентен Алис.
Обладатели уайлд-кард в основной турнир «Мастерса» в Париже:
Джованни Мпетчи Перрикар, Гаэль Монфис, Адриан Маннарино, Ришар Гаске.
Напомним, что "Мастерс" в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября.
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