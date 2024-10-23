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Чемпионка US Open снялась с турнира WTA-250 в Гонконге

Теннис

Теннисистка готовится к Кубку Билли Джин Кинг

Чемпионка US Open снялась с турнира WTA-250 в Гонконге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану сообщила, что не выступит на хардовом турнире категории WTA-250 в Гонконге, который состоится на следующей неделе.

"Привет, мне трудно об этом говорить, но я не смогу играть в Гонконге на следующей неделе. Хотя моя нога хорошо восстанавливается, мне нужно немного больше времени для того, чтобы быть в форме. Я надеюсь вернуться и сыграть на этом турнире в будущем! В то же время я делаю всё, что могу, чтобы быть готовой к Кубку Билли Джин Кинг", — написала британка в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, что финал Кубка Билли Джин Кинг пройдёт в испанской Малаге с 13 по 20 ноября 2024 года.

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