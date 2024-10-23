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Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики

Теннис

Пилот настроен оптимистически

Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября.

"Гонки в Мексике всегда получаются отличными. И, конечно же, это домашняя гонка Чеко [Переса], поэтому здесь всегда невероятная атмосфера. Трасса находится на большой высоте, так что к ней нужно немного привыкнуть, но исторически мы здесь традиционно сильны, и мне всегда нравилось гонять на этой трассе. В Остине мы добились хороших результатов и увидели воодушевляющие улучшения в работе машины, но этого оказалось недостаточно для победы. Команда усердно работает над устранением проблем, но в конечном итоге это был шаг в правильном направлении, а победа в спринте придала команде новый импульс. Нас ждёт вторая часть тройника, так что главное — сохранить набранный темп и продолжать набирать важные очки в чемпионате", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков.

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