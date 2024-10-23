Восьмая ракетка мира уступил на старте турнира в Базеле

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швецария).

В матче 1/16 финала он в двух сетах проиграл 45-й ракетке мира испанцу Роберто Баутисту-Агуту.

Базель. Первый круг

Роберто Баутиста-Агут — Каспер Рууд 3:6, 6:3, 6:3

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Норвежский спортсмен выполнил 10 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных (25%). На счету его соперника пять эйсов, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнт из шести.

В 1/8 финала соревнований в Базеле Баутиста-Агут сыграет с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.