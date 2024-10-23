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Рафаэль Надаль обратился к Доминику Тиму завершившему карьеру

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Рафаэль Надаль обратился к Доминику Тиму завершившему карьеру

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 представителю Австрии Доминику Тиму.

"Спасибо, Доми", — написал Надаль в своём аккаунте в соцсетях, сделав репост видео с самыми яркими моментами из карьеры австрийца.

Во вторник, 22 октября, Тим провёл свой последний официальный матч в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

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Рафаэль Надаль
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