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Рафаэль Надаль обратился к Доминику Тиму завершившему карьеру
Уходят чемпионы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 представителю Австрии Доминику Тиму.
"Спасибо, Доми", — написал Надаль в своём аккаунте в соцсетях, сделав репост видео с самыми яркими моментами из карьеры австрийца.
Во вторник, 22 октября, Тим провёл свой последний официальный матч в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.
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