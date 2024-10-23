Новак Джокович рассказал, почему решил пропустить Мастерс в Париже

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё снятие с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

"К сожалению, в этом году я не сыграю на "Мастерсе" в Париже. Извините все, кто надеялся увидеть мою игру. Желаю всем теннисистам, спонсорам, организаторам и болельщикам отличного турнира. После семи титулов у меня осталось много замечательных воспоминаний. Надеюсь вернуться в следующем году", — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года.