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Новак Джокович рассказал, почему решил пропустить Мастерс в Париже

Теннис

Сербский теннисист надеется сыграть в следующем году

Новак Джокович рассказал, почему решил пропустить Мастерс в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович объяснил своё снятие с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

"К сожалению, в этом году я не сыграю на "Мастерсе" в Париже. Извините все, кто надеялся увидеть мою игру. Желаю всем теннисистам, спонсорам, организаторам и болельщикам отличного турнира. После семи титулов у меня осталось много замечательных воспоминаний. Надеюсь вернуться в следующем году", — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года.

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