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Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины и решила перезапустить свой фонд

Теннис

Неплохо было бы выиграть хоть что-нибудь

Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины и решила перезапустить свой фонд

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка встретилась с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и представила ему свою стратегию развития тенниса в нашем государстве. Соответствующий пост Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Вместе со своей командой стратегов я решила перезапустить свой фонд и отправиться в это большое путешествие.

На этой неделе много важных встреч по дальнейшему развитию и продвижению тенниса в Украине.

Большое спасибо Министру молодежи и спорта Украины за поддержку нашего видения. Подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Оставайтесь с нами – будет больше" – написала Марта.

Напомним, ранее Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер министром Украины.

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