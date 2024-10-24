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Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины и решила перезапустить свой фонд
Неплохо было бы выиграть хоть что-нибудь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка встретилась с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и представила ему свою стратегию развития тенниса в нашем государстве. Соответствующий пост Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Вместе со своей командой стратегов я решила перезапустить свой фонд и отправиться в это большое путешествие.
На этой неделе много важных встреч по дальнейшему развитию и продвижению тенниса в Украине.
Большое спасибо Министру молодежи и спорта Украины за поддержку нашего видения. Подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся на плодотворное сотрудничество.
Оставайтесь с нами – будет больше" – написала Марта.
Напомним, ранее Костюк
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