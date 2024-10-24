Костюк встретилась с министром молодежи и спорта Украины и решила перезапустить свой фонд

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка встретилась с министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и представила ему свою стратегию развития тенниса в нашем государстве. Соответствующий пост Марта опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Вместе со своей командой стратегов я решила перезапустить свой фонд и отправиться в это большое путешествие.

На этой неделе много важных встреч по дальнейшему развитию и продвижению тенниса в Украине.

Большое спасибо Министру молодежи и спорта Украины за поддержку нашего видения. Подписали меморандум о взаимопонимании и надеемся на плодотворное сотрудничество.

Оставайтесь с нами – будет больше" – написала Марта.