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Муж Свитолиной отказался сыграть в 1/8 финала турнира в Вене

Теннис

Уважительная причина

Муж Свитолиной отказался сыграть в 1/8 финала турнира в Вене

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис сообщил, что не сыграет в матче 1/8 финала турнира серии АТР500 в Вене (Австрия).

Причина снятия с соревнований – болезнь.

За четвертьфинал турнира француз должен был бороться против 17 ракетки планеты Лоренцо Музетти (который автоматически прошел дальше). За полуфинал итальянец будет играть против немца Александра Зверева (АТР №3).

Напомним, что Монфис занимает 52-ю позицию в мировом рейтинге АТР. В первом круге соревнований он победил своего соотечественника Кантена Алиса.

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