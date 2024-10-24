Муж Свитолиной отказался сыграть в 1/8 финала турнира в Вене

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис сообщил, что не сыграет в матче 1/8 финала турнира серии АТР500 в Вене (Австрия).

Причина снятия с соревнований – болезнь.

За четвертьфинал турнира француз должен был бороться против 17 ракетки планеты Лоренцо Музетти (который автоматически прошел дальше). За полуфинал итальянец будет играть против немца Александра Зверева (АТР №3).

Напомним, что Монфис занимает 52-ю позицию в мировом рейтинге АТР. В первом круге соревнований он победил своего соотечественника Кантена Алиса.