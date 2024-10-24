Надаль поделился ожиданиями от поединков Кубка Дэвиса

Легендарный испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль, поделился своими ожиданиями от матчей Кубка Дэвиса, которые станут его последними поединками в качестве профессионального игрока.

"Я уже давно ничего не жду от завершения своей карьеры, потому что вы понимаете, насколько все сложно, и я не верю в такие финалы как в фильмах. Почти ни у кого не бывает хеппи-эндов, потому что в спорте очень сложно такое сделать. Если только это не касается людей, которые в этот момент действительно здоровы и еще могут побеждать, но они не получают удовольствия от того, что они делают, тогда вы можете завершить карьеру победой. Тогда очень трудно с этим покончить.

Я просто надеюсь, что я достаточно здоров и готов наслаждаться этим мгновением и попытаюсь помочь команде. В 2004 году на Кубке Дэвиса я почувствовал эту первую великую радость как профессиональный теннисист. И закончить все тоже на Кубке Дэвиса – это хороший путь для меня. Я надеюсь, что смогу завершить выступления положительно, независимо от того, я буду играть или нет"– сказал Рафа.