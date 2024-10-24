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Янник Синнер рассказал, какие турниры являются для него приоритетными

Теннис

Лидер мирового рейтинга - о своих приоритетах

Янник Синнер рассказал, какие турниры являются для него приоритетными

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о пропуске Олимпийских игр 2024 года в Париже и рассказал, какие турниры являются для него самыми главными.

"Шлемы" являются и всегда будут для меня самыми престижными турнирами. У меня было трудное время: не играл на Олимпиаде, которая была для меня одной из основных целей. И на Кубке Дэвиса. Будущее? Будет трудно сыграть лучше, чем в этом году, но давайте посмотрим, что произойдёт, - приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Синнер не принимал участия в олимпийском турнире в этом году из-за тонзиллита. Также он не принимал участия в матчах сборной Италии на групповой стадии Кубка Дэвиса-2024 в сентябре.

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