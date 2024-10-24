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Турнир в Базеле игнорирует заслуги Федерера из-за конфликта - СМИ

Теннис

Отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара

Турнир в Базеле игнорирует заслуги Федерера из-за конфликта - СМИ

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) намеренно избегают каких-либо упоминаний о 10-кратном чемпионе данных соревнований легендарном Роджере Федерере, пишет Blick.

По информации издания, это следствие начавшегося ещё в 2012 году конфликта Федерера с директором турнира Роджером Бреннвальдом. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара теннисиста.

На текущем турнире якобы нет никаких упоминаний о Федерере, который является рекордсменом Базеля по количеству титулов, кроме упоминания его имени в списке чемпионов на входе в спортивный комплекс.

Данный факт может восприниматься местными болельщиками довольно болезненно, учитывая, что Федерер родился в Базеле и был болбоем на соревнованиях, а его мама работала в центре аккредитаций турнира.

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