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Турнир в Базеле игнорирует заслуги Федерера из-за конфликта - СМИ
Отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара
Getty Images
Организаторы турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) намеренно избегают каких-либо упоминаний о 10-кратном чемпионе данных соревнований легендарном Роджере Федерере, пишет Blick.
По информации издания, это следствие начавшегося ещё в 2012 году конфликта Федерера с директором турнира Роджером Бреннвальдом. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара теннисиста.
На текущем турнире якобы нет никаких упоминаний о Федерере, который является рекордсменом Базеля по количеству титулов, кроме упоминания его имени в списке чемпионов на входе в спортивный комплекс.
Данный факт может восприниматься местными болельщиками довольно болезненно, учитывая, что Федерер родился в Базеле и был болбоем на соревнованиях, а его мама работала в центре аккредитаций турнира.
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