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Доминик Тим: Рад, что был конкурентоспособным в эпоху Большой тройки

Теннис
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Теннисист подвел итоги карьеры

Доминик Тим: Рад, что был конкурентоспособным в эпоху Большой тройки

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим высказался об игре в одно время с "Большой тройкой" — 24-кратным победителем турниров "Большого шлема" сербом Новаком Джоковичем, двукратным олимпийским чемпионом испанцем Рафаэлем Надалем и 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером.

"Для меня привилегия — играть в ту же эпоху, что и "Большая тройка" или "Большая четвёрка". Смотря на свою карьеру сейчас, я понимаю, что это сделало меня действительно счастливым. Я так горжусь, что играл, а тем более был конкурентоспособным в ту же эпоху, что и они. У меня были действительно легендарные матчи с величайшими игроками нашего времени, возможно, величайшими игроками в истории. Каждый из них действительно уникален", — приводит слова Тима Punto de Break.

Напомним, Тим — один из двух игроков в истории, наряду с Энди Марреем, который одержал как минимум пять побед в матчах на уровне ATP над каждым игроком из "Большой тройки".

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Доминик Тим
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