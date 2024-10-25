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Первая ракетка мира признался, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне

Теннис
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Спойлер – смотреть еще долго

Первая ракетка мира признался, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, рассказал, какое время планирует продолжать играть на профессиональном уровне. Его слова цитирует местная La Gazzetta dello Sport:

"Если я хочу завершить карьеру завтра, я могу это сделать, но я не хочу, потому что моя карьера началась, когда я покинул дом в 13 с половиной лет. Сейчас мне 23, и я добился того, о чем всегда мечтал: стать номером один. Сейчас мне нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, желающие обойти меня.

Я буду играть еще 15 лет, надеюсь, что мое тело выдержит. Люди думают, что 15 лет – это долго, но это не так, потому что сегодня я сказал себе: этот год очень быстро пролетел" – сказал Янник.

Напомним, что ранее Синнер рассказал, какие турниры являются для него приоритетными.

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