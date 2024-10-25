Первая ракетка мира признался, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, рассказал, какое время планирует продолжать играть на профессиональном уровне. Его слова цитирует местная La Gazzetta dello Sport:

"Если я хочу завершить карьеру завтра, я могу это сделать, но я не хочу, потому что моя карьера началась, когда я покинул дом в 13 с половиной лет. Сейчас мне 23, и я добился того, о чем всегда мечтал: стать номером один. Сейчас мне нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, желающие обойти меня.

Я буду играть еще 15 лет, надеюсь, что мое тело выдержит. Люди думают, что 15 лет – это долго, но это не так, потому что сегодня я сказал себе: этот год очень быстро пролетел" – сказал Янник.