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Определился первый полуфиналист турнира ATP-500 в Вене

Теннис

Полуфинальный матч состоится 26 октября

Определился первый полуфиналист турнира ATP-500 в Вене

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии 27-ю ракетку мира Томаша Махача.

Вена. 1/4 финала

Джек Дрейпер — Томаш Махач 6:3, 3:6, 6:1

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.

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Джек Дрейпер
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