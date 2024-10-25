Определился первый полуфиналист турнира ATP-500 в Вене

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии 27-ю ракетку мира Томаша Махача.

Вена. 1/4 финала

Джек Дрейпер — Томаш Махач 6:3, 3:6, 6:1

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.