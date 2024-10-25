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Стефанос Циципас уступил 20-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Базеле

Теннис
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Грек отдал сопернику два сета

Стефанос Циципас уступил 20-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Базеле

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче четвертьфинала он уступил французу Артюру Фису (20-й номер рейтинга).

Базель. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Артюр Фис 6:7 (5:7), 3:6

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фиса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал на турнире в Базеле Артюр Фис поспорит с американцем Беном Шелтоном.

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Стефанос Циципас
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