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Стефанос Циципас уступил 20-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Базеле
Грек отдал сопернику два сета
Getty Images/Global Images Ukraine
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
В матче четвертьфинала он уступил французу Артюру Фису (20-й номер рейтинга).
Базель. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Артюр Фис 6:7 (5:7), 3:6
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фиса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал на турнире в Базеле Артюр Фис поспорит с американцем Беном Шелтоном.
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