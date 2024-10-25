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22-я ракетка мира снялся с Мастерса в Париже

Теннис

Его заменит Маттео Берреттини

22-я ракетка мира снялся с Мастерса в Париже

Фото: БТУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда снялся с "Мастерса" в Париже, который пройдет с 28 по 3 ноября.

11 октября Себастьян Корда перенёс операцию на правом плече. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, поделившись фотографией из больницы. В основной сетке "тысячника" в Париже Корду заменит итальянец Маттео Берреттини.

В 2024 году 24-летний Себастьян Корда выиграл один титул в одиночном разряде — на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

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