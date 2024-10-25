Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле

25 октября 14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл 54-ю ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена.

Базель. 1/4 финала

Хольгер Руне — Давид Гоффен 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гоффена пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал Хольгер Руне поспорит с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).