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Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле

Теннис

Уверенная победа

Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

25 октября 14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл 54-ю ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена.

Базель. 1/4 финала

Хольгер Руне — Давид Гоффен 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гоффена пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал Хольгер Руне поспорит с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

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Хольгер Руне
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