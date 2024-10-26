Стародубцева выступит на очередном турнире в Китае, известно имя соперницы

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №89) выступит на турнире серии WTA250 в китайском Цзюцзяне. Наша спортсменка впервые за долгое время начнет соревнования из основной сетки (обычно стартует в квалификации).

В первом круге турнира Юлия будет проходить непростое испытание, ведь сыграет против мощной представительницы Нидерландов Аранчи Рус (WTA №77), посеянной на соревнованиях под шестым номером.

Теннисистки раньше никогда не встречались между собой. Стоит отметить, что последний раз Рус побеждала на US Open-2024 в августе, когда в первом поединке за Grand Slam одолела румынку Ану Богдан.