Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка привела свою дочь Skaї на игровой корт, и как видим, девочка довольно активно заинтересовалась видом спорта, в котором выступает ее мама. Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine.