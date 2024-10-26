  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото

Теннис

Будущая звезда

Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка привела свою дочь Skaї на игровой корт, и как видим, девочка довольно активно заинтересовалась видом спорта, в котором выступает ее мама. Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева выступит на очередном турнире в Китае, известно имя соперницы
yellow-arrow
Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Базеле
yellow-arrow
22-я ракетка мира снялся с Мастерса в Париже
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости