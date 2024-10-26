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Постепенно приучает: Свитолина привела дочь в теннисный корт. Фото
Будущая звезда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка привела свою дочь Skaї на игровой корт, и как видим, девочка довольно активно заинтересовалась видом спорта, в котором выступает ее мама. Соответствующий снимок Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Романчук
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